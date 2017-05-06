У Франції заборонили приймати на роботу занадто худих моделей

Субота, 06 травня 2017, 15:04

У Франції набув чинності закон, що забороняє використання праці занадто худих моделей.

Про це повідомляє BBC.

Моделям необхідно буде надавати роботодавцям довідку від лікаря, що підтверджує, що їх індекс маси тіла знаходиться в межах норми.

За словами міністра охорони здоров'я Франції, новий закон спрямований на боротьбу з харчовими розладами і прагненням до недосяжних ідеалів краси.

Крім того, згідно із законом, з 1 жовтня на всіх оброблених фотографіях моделей в ЗМІ повинне стояти маркування "відретушований знімок".

Роботодавцям, які порушуватимуть закон, може загрожувати штраф до 75 тисяч євро і тюремне ув'язнення терміном до півроку.