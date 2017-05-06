Во Франции запретили принимать на работу слишком худых моделей

Суббота, 06 мая 2017, 15:04

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование труда слишком худых моделей.

Об этом сообщает BBC.

Моделям необходимо будет предоставлять работодателю справку от врача, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

По словам министра здравоохранения Франции, новый закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалам красоты.

Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должно стоять маркировка "отретушированный снимок".

Работодателям, которые будут нарушать закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.