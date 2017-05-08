В Естонії росіянина засудили на 5 років за шпигунство

Понеділок, 08 травня 2017, 15:46

В Естонії суд засудив до п'яти років позбавлення волі громадянина Росії Артема Зінченко, який проживав в Естонії і працював на Державне розвідувальне управління РФ.

Про це повідомляє ERR.ee.

30-річний Зінченко був визнаний винним у злочинах проти Естонії. Згідно зі звинуваченням естонської прокуратури, ГРУ РФ завербовало Зінченка в 2009 році.

Починаючи з 2013 року і до затримання в січні 2017 року Зінченко активно брав участь в оперативній роботі російської зовнішньої розвідки, спрямованої на підрив безпеки Естонії.

Він добував інформацію про об'єкти державної оборони і об'єкти, що забезпечують життєво важливі послуги на території Естонії. Також він стежив і інформував ГРУ про переміщення військової техніки Сил оборони Естонії та її союзників.