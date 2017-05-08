В Эстонии россиянина осудили на 5 лет за шпионаж

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Понедельник, 08 мая 2017, 15:46
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В Эстонии суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Артема Зинченко, который проживал в Эстонии и работал на Государственное разведывательное управление РФ.

Об этом сообщает ERR.ee.

30-летний Зинченко был признан виновным в преступлениях против Эстонии. Согласно обвинению эстонской прокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году.

Начиная с 2013 года и до задержания в январе 2017 года Зинченко активно участвовал в оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии.

Он добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны Эстонии и ее союзников.

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