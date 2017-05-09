Північний вокзал Парижа евакуювали через спецоперацію

Вівторок, 09 травня 2017, 10:08

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У ніч на вівторок поліція евакуювала Північний вокзал Парижа після того, як правоохоронцям надійшло повідомлення "про трьох небезпечних чоловіків".

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Пасажирів та персонал вокзалу евакуювали у понеділок ввечері. Станції метро, розташовані поруч, закрили. Потяги проїжджали вокзал без зупинок.

фото - Clément Lanot

За даними джерел, близьких до правоохоронних органів, поліція розшукувала трьох чоловіків, про яких повідомили очевидці. Повідомляється, що ці чоловіки могли становити небезпеку.

"Поліцію попросили обшукати потяг, який прямував із Валенсії, та забезпечити периметр безпеки з цього приводу", - зазначило інше джерело.

Paris - Évacuation de la Gare du Nord, gros dispositif sur Place et arrivée à l'instant de la BRI. pic.twitter.com/TMceSIJwIn — Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 травня 2017 р.

Спецоперація тривала кілька годин, про завершення перевірок оголосили близько другої ночі за місцевим часом. Про затримання підозрюваних не повідомляють.