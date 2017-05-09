Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за спецоперации

Вторник, 09 мая 2017, 10:08

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В ночь на вторник полиция эвакуировала Северный вокзал Парижа после того, как правоохранителям поступило сообщение "о трех опасных мужчинах".

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Пассажиров и персонал вокзала эвакуировали в понедельник вечером. Станции метро, ​​расположенные рядом, закрыли. Поезда проезжали вокзал без остановок.

фото - Clément Lanot

По данным источников, близких к правоохранительным органам, полиция разыскивала трех мужчин, о которых сообщили свидетили. Сообщается, что эти мужчины могли представлять опасность.

"Полицию попросили обыскать поезд, следовавший из Валенсии, и обеспечить периметр безопасности по этому поводу", - отметил источник.

Paris - Évacuation de la Gare du Nord, gros dispositif sur Place et arrivée à l'instant de la BRI. pic.twitter.com/TMceSIJwIn — Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 травня 2017 р.

Спецоперация продолжалась несколько часов, о завершении проверок объявили около двух часов ночи по местному времени. О задержании подозреваемых не сообщается.