Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за спецоперации

В ночь на вторник полиция эвакуировала Северный вокзал Парижа после того, как правоохранителям поступило сообщение "о трех опасных мужчинах".
Об этом сообщает издание Le Figaro.
Пассажиров и персонал вокзала эвакуировали в понедельник вечером. Станции метро, расположенные рядом, закрыли. Поезда проезжали вокзал без остановок.
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фото - Clément Lanot
По данным источников, близких к правоохранительным органам, полиция разыскивала трех мужчин, о которых сообщили свидетили. Сообщается, что эти мужчины могли представлять опасность.
"Полицию попросили обыскать поезд, следовавший из Валенсии, и обеспечить периметр безопасности по этому поводу", - отметил источник.
Paris - Évacuation de la Gare du Nord, gros dispositif sur Place et arrivée à l'instant de la BRI. pic.twitter.com/TMceSIJwIn— Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 травня 2017 р.
Спецоперация продолжалась несколько часов, о завершении проверок объявили около двух часов ночи по местному времени. О задержании подозреваемых не сообщается.