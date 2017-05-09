Новий раунд переговорів щодо Сирії відбудеться 16 травня

Вівторок, 09 травня 2017, 11:29

Новий етап мирних переговорів щодо вирішення сирійського конфлікту відбудеться 16 травня у Женеві.

Про це повідомив спецпредставник ООН щодо Сирії Стеффан де Містура, передає Reuters.

У своїй заяві де Містура висловив сподівання, що угода щодо створення так званих "зон деескалації" у Сирії, яку минулого тижня уклали в Астані Росія, Іран та Туреччина, "буде реалізована у повному обсязі" та призведе до значної деескалації насильства.

Нагадаємо, Росія та Іран, які підтримують сирійський режим, та Туреччина, яка підтримує повстанців, домовилися забезпечити припинення вогню між сирійськими урядовими силами і опозицією в чотирьох регіонах, але Росія заявила, що точні карти будуть опубліковані не раніше початку червня.

Міністр оборони США Джим Меттіс критично висловився щодо угоди. Глава Пентагону заявив, що запропоновані Росією "зони деескалації" в Сирії викликають багато питань у США, в тому числі щодо їхньої ефективності.