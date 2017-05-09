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Новый раунд переговоров по Сирии состоится 16 мая

Вторник, 09 мая 2017, 11:29
Версия для печати Комментарии

Новый этап мирных переговоров по решению сирийского конфликта состоится 16 мая в Женеве.

Об этом сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура, передает Reuters.

В своем заявлении де Мистура выразил надежду, что соглашение о создании так называемых "зон деэскалации" в Сирии, которое на прошлой неделе заключили в Астане Россия, Иран и Турция, "будет реализовано в полном объеме" и приведет к значительной деэскалации насилия.

Напомним, Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились обеспечить прекращение огня между сирийскими правительственными силами и оппозицией в четырех регионах, но Россия заявила, что точные карты будут опубликованы до начала июня.

Министр обороны США Джим Маттис критически высказался касательно сделки. Глава Пентагона заявил, что предложенные Россией "зоны деэскалации" в Сирии вызывают много вопросов в США.

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