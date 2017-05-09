Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»

Президент Молдови поїхав святкувати 9 травня до Путіна

З німецького музею викрали тіару вартістю $1.3 мільйона

Північний вокзал Парижа евакуювали через спецоперацію

Український безвіз схвалять на рівні міністрів сільського господарства - джерело

У Німеччині відкрили найдовший у світі пішохідний підвісний міст




Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»

Вівторок, 09 травня 2017, 16:05
Версія для друку Коментарі

Суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони несуть "мову ворожнечі".

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Позов до суду проти Facebook подала Партія зелених Австрії, лідер якої Єва Главішніг постраждала від образливих повідомлень в соцмережі.

Суд вважає, що публікації про Главішніг чітко несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти".

Тож суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.

"Це неймовірне досягнення", - прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош на прес-конференції у понеділок. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови у майбутньому.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко знищують відповідні повідомлення.

Нагадаємо, в уряді Німеччини презентували законопроект, згідно з яким компанії можуть штрафувати на суму до 50 мільйонів євро, якщо вони не будуть видаляти пости із "мовою ворожнечі" та реагувати на скарги користувачів. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:14
У посланні до Дня Європи Ердоган розкритикував ЄС за ісламофобію
17:26
Понад 100 мігрантів прорвалися до іспанської Мелільї через паркан
16:52
Турецький лоукостер Pegasus подвоїв кількість рейсів з Києва до Анкари
16:34
Росія заперечує страту свого військового ісламістами у Сирії
16:05
Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»
15:20
У Франції внаслідок сходження лавини загинули троє людей
14:50
Майже половина поляків виступають проти прийняття біженців – опитування
14:13
У Німеччині за підозрою в тероризмі затримали вже другого військового Бундесверу
13:47
У Середземному морі за останні дні зникли 250 мігрантів
13:27
Бойовики ІДІЛ заявили про обезглавлення російського військового
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Штефан Денерт, Фонд ім. Фрідріха Еберта

Вибори без завершення: чому Макрону зарано святкувати перемогу над Марін Ле Пен

Формулюючи свою програму, Еммануель Макрон уважно стежив за тим, аби не зачепити ані правий, ані лівий табір. Втім, союз з правими загрожує йому перевиборами. Водночас союз із соціалістами можливий лише в разі переформатування партії.

Оксана Мітрофанова, Жюльєн Плюшар, для Європейської правди

За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера

Із закликом підтримати Макрона до французів звернувся навіть футболіст Зінадін Зідан. Макрона готові підтримати чимало виборців з числа тих, хто у першому турі голосував за його опонентів. Та у лідера перегонів є серйозна проблема – суперечності в його передвиборчій програмі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  