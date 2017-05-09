Суд у Австрії зобов’язав Facebook видаляти пости з «мовою ворожнечі»

Вівторок, 09 травня 2017, 16:05

Суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони несуть "мову ворожнечі".

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Позов до суду проти Facebook подала Партія зелених Австрії, лідер якої Єва Главішніг постраждала від образливих повідомлень в соцмережі.

Суд вважає, що публікації про Главішніг чітко несуть "мову ненависті" та суперечать "стандартам спільноти".

Тож суд постановив, що Facebook має видаляти образливі пости не лише в Австрії, а й в усьому світі, зазначивши, що лише блокування такого контенту недостатньо.

"Це неймовірне досягнення", - прокоментував рішення суду спікер партії Дітер Брош на прес-конференції у понеділок. Він висловив сподівання, що Facebook змінить свою політику стосовно образливих публікацій, зважаючи на ймовірні позови у майбутньому.

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі зазнали критики через те, що вони дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко знищують відповідні повідомлення.

Нагадаємо, в уряді Німеччини презентували законопроект, згідно з яким компанії можуть штрафувати на суму до 50 мільйонів євро, якщо вони не будуть видаляти пости із "мовою ворожнечі" та реагувати на скарги користувачів.