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Єврокомісія не хоче вести переговори з Києвом про нову асоціацію

Четвер, 01 червня 2017, 19:11
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Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган вважає, що ідея України про поглиблену асоціацію наразі не на часі.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської  правди".

Ган визнав, український міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав ЄС до переговорів про новий формат відносин з країнами, які мають найбільші успіхи у зближенні з ЄС – Україною, Молдовою та Грузією. Поза тим, в ЄС не погоджуються із його позицією.

"Я розумію його (Клімкіна) нетерпіння, але зараз час працювати над виконанням (діючих угод) і використовувати всі можливості, які надає Україні угода про асоціацію", - пояснив він.

Комісар окремо відреагував на тезу про те, що нинішній формат Східного партнерства об’єднує як названі країни-лідери, так і три інші країни (Вірменію, Азербайджан та Білорус), що не мають особливих успіхів у зближенні з ЄС, пояснивши, що для окреслення відмінності між ними не потрібна нова угода.

"Показати відмінність між країнами ви можете, використовуючи існуючі угоди",  - заявив він.

Водночас, комісар не виключив що питання посиленої угоди буде підняте згодом.

"Для подальших кроків необхідно довести, що ми використовуємо наявні можливості. Зокрема, ви маєте використати можливості вільної торгівлі, яка допоможе вам створити робочі місця", - заявив він.

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