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Еврокомиссия не хочет вести переговоры с Киевом о новой ассоциации

Четверг, 01 июня 2017, 19:11
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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что идея Украины об углубленной ассоциации пока не актуальна.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Хан признал, украинский министр иностранных дел Павел Климкин призвал ЕС к переговорам о новом формате отношений со странами, которые имеют наибольшие успехи в сближении с ЕС - Украиной, Молдовой и Грузией. Помимо того, в ЕС не согласны с его позицией.

"Я понимаю его (Климкин) нетерпение, но сейчас время работать над выполнением (действующих соглашений) и использовать все возможности, которые предоставлены Украине соглашением об ассоциации", - объяснил он.

Комиссар отдельно отреагировал на тезис о том, что нынешний формат Восточного партнерства объединяет как названы страны-лидеры, так и три другие страны (Армению, Азербайджан и Беларусь), не имеющих особых успехов в сближении с ЕС, объяснив, что для определения различия между ними не требуется новое соглашение.

"Показать различие между странами можно, используя существующие соглашения", - заявил он.

В то же время, комиссар не исключил, что вопрос усиленного соглашения будет поднят позже.

"Для дальнейших шагов необходимо доказать, что мы используем имеющиеся возможности. В частности, вы должны использовать возможности свободной торговли, которая поможет вам создать рабочие места", - заявил он.

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