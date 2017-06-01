Україна має один рік на проведення ключових реформ – єврокомісар

Четвер, 01 червня 2017, 19:26

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган вважає, що Україна має лише рік на проведення ключових структурних реформ.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У нас лишилося часу до середини літа наступного року. Потім ми увійдемо у стан, коли настрої формуватиме передвиборчий процес, а це зазвичай не допомагає проводити реформи", - пояснив він.

Серед напрямків реформ, які Верховна рада має схвалити до того часу, він назвав медичну, пенсійну, земельну реформу та проведення приватизації.

Комісар наголосив, що частина з цих змін не є популярними, що ускладнить їх схвалення ближче до виборів. Водночас, на думку Гана, вони не необхідними для розвитку України

Ган у спілкуванні зі ЗМІ також закликав українську владу якнайшвидше запровадити європейські технічні стандарти для доступу українських підприємств до європейських ринків. "Необхідно використати всі можливості Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - зазначив він.

"Що стосується європейських технічних стандартів, такі стандарти прийняті в усьому світі. І якщо Україна відповідатиме стандартам Європейського Союзу, то вона зможе мати доступ до ширших, глобальних ринків", - пояснив комісар.