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У Украины есть один год на проведение ключевых реформ - еврокомиссар

Четверг, 01 июня 2017, 19:26
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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что у Украины есть только год на проведение ключевых структурных реформ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

 "У нас осталось время до середины лета следующего года. Затем мы войдем в состояние, когда настроения будет формировать предвыборный процесс, а это обычно не помогает проводить реформы", - пояснил он.

Среди направлений реформ, которые Верховная рада должна одобрить до тех пор, он назвал медицинскую, пенсионную, земельную реформу и проведение приватизации.

Комиссар отметил, что часть из этих изменений не популярны, что затруднит их одобрения ближе к выборам. Однако, по мнению Гана, они не необходимы для развития Украины

Ган в общении со СМИ также призвал украинскую власть как можно быстрее внедрить европейские технические стандарты для доступа украинских предприятий к европейским рынкам. "Необходимо использовать все возможности Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - отметил он.

"Что касается европейских технических стандартов, такие стандарты приняты во всем мире. И если Украина будет отвечать стандартам Европейского Союза, то она сможет иметь доступ к более широким, глобальным рынкам", - пояснил

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