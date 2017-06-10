Трамп відвідає Польщу перед самітом G20

Субота, 10 червня 2017, 12:37

Президент США Дональд Трамп здійснить візит до Польщі, напередодні саміту G20 в Німеччині, для двосторонньої зустрічі з президентом Польщі.

Про це повідомляє The Hill.

Білий дім оголосив про майбутню поїздку до Польщі в своїй заяві наприкінці дня в п'ятницю, 9 червня.

Точна дата візиту невідома, проте за словами прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, ця поїздка покликана "знову підтвердити тверду прихильність Америки до одного з наших найближчих європейських союзників та підкреслити пріоритет адміністрації у зміцнення колективної оборони НАТО."

У Польщі, як сказав Спайсер, Трамп зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою та візьме участь в засіданні "Ініціативи трьох морів".

Раніше повідомлялося, що Польща сподівається прийняти президента США Дональда Трампа для короткого візиту в липні.