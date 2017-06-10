Трамп посетит Польшу перед саммитом G20

Суббота, 10 июня 2017, 12:37

Президент США Дональд Трамп осуществит визит в Польшу, накануне саммита G20 в Германии, для двусторонней встречи с президентом Польши.

Об этом сообщает The Hill.

Белый дом объявил о предстоящей поездке в Польшу в своем заявлении в конце дня в пятницу, 9 июня.

Точная дата визита неизвестна, однако по словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, эта поездка призвана "вновь подтвердить твердую приверженность Америки к одному из ближайших европейских союзников и подчеркнуть приоритет администрации в укрепление коллективной обороны НАТО."

В Польше, как сказал Спайсер, Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в заседании "Инициативы трех морей".

Ранее сообщалось, что Польша надеется принять президента США Дональда Трампа для короткого визита в июле.