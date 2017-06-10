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Генсек ООН планує відвідати Україну найближчим часом

Субота, 10 червня 2017, 13:16
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш планує відвідати Україну найближчим часом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко з посиланням на дані виконавчого директора структури "ООН Жінки", заступника генсека ООН Фумзіле Мламбо-Нгкука.

"Під час минулорічного відрядження до штаб-квартири ООН, передала запрошення відвідати Україну заступнику генерального секретаря ООН, виконавчому директору структури "ООН-Жінки" Фумзіле Мламбо-Нгуко. У п'ятницю, разом з колежанками, приймали пані Мламбо-Нгкуку у Верховній Раді.

Заступник генсека ООН поінформувала, що новий генеральний секретар ООН планує найближчим часом відвідати Україну", - написала вона.

До речі, питання гендерної рівності визначені Антоніо Гутеррішем як ключові пріоритети його роботи", - додала Геращенко.

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