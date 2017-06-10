У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі теракту в Лондоні

Британська поліція повідомила про затримання 28-річного чоловіка у справі розслідування теракту на Лондонському мосту.
Про це йдеться у заяві британської поліції.
Детективи, які розслідують теракт, скоєний на Лондонському мосту 3 червня, здійснили ще одне затримання в східній частині міста в ніч на суботу, 10 червня.
Повідомляється про затримання 28-річного чоловіка за підозрою в причетності до скоєння, підготовки та підбурюванні до терористичних актів відповідно до 41 розділу "Закону про боротьбу з тероризмом 2000 року".
Підозрюваний був узятий під варту в поліцейській дільниці в Беркширі.
У поліції також повідомили, що шість інших підозрюваних залишаються під вартою.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Поліція на місці ліквідувала трьох нападників. В результаті теракту загинули 8 людей.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".