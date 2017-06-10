В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу теракта в Лондоне

Суббота, 10 июня 2017, 14:15

Британская полиция сообщила о задержании 28-летнего мужчины по делу расследования теракта на Лондонском мосту.

Об этом говорится в заявлении британской полиции.

Детективы, расследующие теракт, совершенный на Лондонском мосту 3 июня, провели еще одно задержание в восточной части города в ночь на субботу, 10 июня.

Сообщается о задержании 28-летнего мужчину по подозрению в причастности к совершению, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам в соответствии с 41 разделом "Закона о борьбе с терроризмом 2000 года".

Подозреваемый был взят под стражу в полицейском участке в Беркшире.

В полиции также сообщили, что шесть других подозреваемых остаются под стражей.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. Полиция на месте ликвидировала трех нападавших. В результате теракта погибли 8 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".