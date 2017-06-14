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Президент підписав євроінтеграційний закон про оцінку впливу на довкілля

Середа, 14 червня 2017, 08:12
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Президент України Петро Порошенко підписав доопрацьований Радою закон "Про оцінку впливу на довкілля", важливий для євроінтеграції України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про оцінку впливу на довкілля", доопрацьований Верховною Радою з урахуванням пропозицій глави держави" - йдеться у повідомленні.

Закон  приводить українське законодавство у відповідність до Директив №2003/4/ЄС та №2011/92/ЄС.

Документ врегульовує процедуру оцінки впливу на довкілля і спрямований на запобігання шкоди довкіллю, гарантування екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів у процесі ухвалення рішень щодо провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля.

Закон був проголосований Радою 23 травня.

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