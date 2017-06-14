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Трамп продовжив санкції проти влади Білорусі

Середа, 14 червня 2017, 09:21
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Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, введених проти Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році через порушення білоруською владою прав людини та проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.

Про це йдеться в опублікованому прес-релізі на сайті Білого дому.

Повідомляється, що Трамп продовжив дію указу, оскільки "дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Як сказано у прес-релізі, Трамп продовжив дію указу №13405 (від 16 червня 2006 року) ще на один рік.

Нагадаємо, Рада ЄС 27 лютого 2017 року продовжила на рік санкції проти Білорусі, які включають ембарго на постачання зброї і візові заборони та замороження рахунків стосовно чотирьох осіб.

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