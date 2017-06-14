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В ЄС 15 червня скасують плату за роумінг

Середа, 14 червня 2017, 14:07
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З 15 червня по всій території Європейського Союзу буде скасовано плану за роумінг.

Відповідну заяву з приводу цього зробили президент Європарламенту Антоніо Таяні, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат від імені Мальти, яка головує в Раді ЄС та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Європейський Союз - це про об'єднання людей та полегшення їхнього життя. Кінець плати за роумінг - це справжня історія європейського успіху. Відтепер громадяни, які подорожують в межах ЄС, зможуть телефонувати, писати повідомлення та з'єднуватись на своїх мобільних пристроях за тією самою ціною, яку вони платять вдома. Скасування плати за роумінг є одним із найбільших і найбільш відчутних успіхів ЄС", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що інституції ЄС працювали разом над цим питанням протягом 10 років.

"Плата за роумінг тепер буде у минулому. Вже завтра ви зможете залишатись на зв'язку під час подорожі по ЄС, та сплачувати ту ж ціну, що й вдома", - йдеться у спільній заяві Таяні, Муската та Юнкера.

Нагадаэмо, 25 квітня Рада ЄС затвердила останній нормативно-правовий акт, який був необхідний для запровадження безкоштовного роумінгу в Євросоюзі з 15 червня.

Роумінг без додаткової плати поширюватиметься на людей, які живуть в Європі і подорожують в інші країни ЄС для роботи або відпочинку. Він також буде введений в Ісландії, Ліхтенштейні і Норвегії невдовзі після 15 червня.

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