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В ЕС 15 июня отменят плату за роуминг

Среда, 14 июня 2017, 14:07
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С 15 июня по всей территории Европейского Союза будет отменена плана за роуминг.

Соответствующее заявление по этому поводу сделали президент Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр Джозеф Мускат – от имени председательствующей в Совете ЕС Мальты и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Европейский Союз - это об объединении людей и облегчении их жизни. Конец платы за роуминг - это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать sms и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС", - говорится в заявлении.

Сообщается, что институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет.

"Плата за роуминг теперь в прошлом. Уже завтра вы сможете оставаться на связи во время путешествия по ЕС и платить ту же цену, что и дома", - говорится в совместном заявлении Таяни, Муската и Юнкера.

Напомним, 25 апреля Совет ЕС утвердил последний нормативно-правовой акт, который был необходим для введения бесплатного роуминга в Евросоюзе с 15 июня.

Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха. Он также будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии вскоре после 15 июня.

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