Технічний збій паралізував роботу аеропорту Брюсселя

Збій в енергопостачанні в аеропорту Брюсселя викликав серйозні затримки рейсів.
Про це повідомляє Politico.eu.
Згідно із повідомленнями пасажирів у соцмережах, вранці 15 червня сотні людей перебували в очікуванні поза межами головної будівлі аеропорту.
#brusselsairport electrical failure apparently pic.twitter.com/zoaM2mYyys— OlioGorrasi (@OlioGorrasi) 15 червня 2017 р.
Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx— Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 15 червня 2017 р.
"У нас було відімкнення електроенергії в аеропорту близько 5:00 ранку, яке відразу ж було відновлено завдяки резервній системі", - сказала представниця аеропорту Флоренс Мулз.
У прес-службі аеропорту повідомляють про затримку рейсів у зв'язку з відключенням електроенергії та рекомендують пасажирам перевіряти інформацію.
Повідомляється про можливі затримки рейсів протягом дня.