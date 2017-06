Технічний збій паралізував роботу аеропорту Брюсселя

Збій в енергопостачанні в аеропорту Брюсселя викликав серйозні затримки рейсів.

Про це повідомляє Politico.eu.

Згідно із повідомленнями пасажирів у соцмережах, вранці 15 червня сотні людей перебували в очікуванні поза межами головної будівлі аеропорту.

Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx