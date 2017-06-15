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Технічний збій паралізував роботу аеропорту Брюсселя

Четвер, 15 червня 2017, 09:31
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Збій в енергопостачанні в аеропорту Брюсселя викликав серйозні затримки рейсів.

Про це повідомляє Politico.eu.

Згідно із повідомленнями пасажирів у соцмережах, вранці 15 червня сотні людей перебували в очікуванні поза межами головної будівлі аеропорту.

"У нас було відімкнення електроенергії в аеропорту близько 5:00 ранку, яке відразу ж було відновлено завдяки резервній системі", - сказала представниця аеропорту Флоренс Мулз.

У прес-службі аеропорту повідомляють про затримку рейсів у зв'язку з відключенням електроенергії  та рекомендують пасажирам перевіряти інформацію.

Повідомляється про можливі затримки рейсів протягом дня.

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