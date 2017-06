Технический сбой парализовал работу аэропорта Брюсселя

Сбой в энергоснабжении в аэропорту Брюсселя вызвал серьезные задержки рейсов.

Об этом сообщает Politico.eu.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, утром 15 июня сотни людей находились в ожидании за пределами главного здания аэропорта.

Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx