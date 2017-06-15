Технический сбой парализовал работу аэропорта Брюсселя

Сбой в энергоснабжении в аэропорту Брюсселя вызвал серьезные задержки рейсов.
Об этом сообщает Politico.eu.
По сообщениям пассажиров в соцсетях, утром 15 июня сотни людей находились в ожидании за пределами главного здания аэропорта.
#brusselsairport electrical failure apparently pic.twitter.com/zoaM2mYyys— OlioGorrasi (@OlioGorrasi) 15 червня 2017 р.
Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx— Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 15 червня 2017 р.
"У нас было отключение электроэнергии в аэропорту около 5 часов утра, которое сразу же было восстановлено благодаря резервной системе", - сказала представительница аэропорта Флоренс Мулз.
В пресс-службе аэропорта сообщают о задержке рейсов в связи с отключением электроэнергии и рекомендуют пассажирам проверять информацию.
Сообщается о возможных задержках рейсов в течение дня.