Технический сбой парализовал работу аэропорта Брюсселя

Четверг, 15 июня 2017, 09:31

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Сбой в энергоснабжении в аэропорту Брюсселя вызвал серьезные задержки рейсов.

Об этом сообщает Politico.eu.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, утром 15 июня сотни людей находились в ожидании за пределами главного здания аэропорта.

Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx — Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 15 червня 2017 р.

"У нас было отключение электроэнергии в аэропорту около 5 часов утра, которое сразу же было восстановлено благодаря резервной системе", - сказала представительница аэропорта Флоренс Мулз.

В пресс-службе аэропорта сообщают о задержке рейсов в связи с отключением электроэнергии и рекомендуют пассажирам проверять информацию.

Сообщается о возможных задержках рейсов в течение дня.