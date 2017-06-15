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Технический сбой парализовал работу аэропорта Брюсселя

Четверг, 15 июня 2017, 09:31
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Сбой в энергоснабжении в аэропорту Брюсселя вызвал серьезные задержки рейсов.

Об этом сообщает Politico.eu.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, утром 15 июня сотни людей находились в ожидании за пределами главного здания аэропорта.

"У нас было отключение электроэнергии в аэропорту около 5 часов утра, которое сразу же было восстановлено благодаря резервной системе", - сказала представительница аэропорта Флоренс Мулз.

В пресс-службе аэропорта сообщают о задержке рейсов в связи с отключением электроэнергии и рекомендуют пассажирам проверять информацию.

Сообщается о возможных задержках рейсов в течение дня.

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