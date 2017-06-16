Знайти
АКТУАЛЬНО

Помер колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль

В уряді підтримали нові мита на брухт, які порушують угоду про асоціацію з ЄС

Біля британського парламенту затримали чоловіка з ножем

Меркель виступила з різкою критикою нових санкцій США проти Росії

В ЄС за рік затримали понад тисячу джихадистів - звіт Європолу

Мінекономрозвитку: нові мита на брухт не порушують угоду про асоціацію з ЄС



Помер колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль

П'ятниця, 16 червня 2017, 18:30
Версія для друку Коментарі

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль помер вранці, 16 червня, у своєму будинку у Людвігсгафені.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Гельмут Коль помер у віці 87 років. Більше деталей про його смерть поки не повідомляють.

У червні 2015 року Гельмут Коль пережив складну операцію на кишківнику. 

Гельмут Коль працював канцлером ФРН упродовж 16 років – з 1982 по 1998 рік, за часів його правління відбулося падіння Берлінського муру. Коль був одним з ініціаторів об'єднання Німеччини.

Гельмут Коль перебував на посаді канцлера чотири терміни поспіль - найдовше в історії сучасної Німеччини. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:33
В ЄС за рік затримали понад тисячу джихадистів - звіт Європолу
18:30
Помер колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль
18:19
Суд у Туреччині заблокував доступ до 18 сайтів, які писали про спробу путчу
18:09
Мінекономрозвитку: нові мита на брухт не порушують угоду про асоціацію з ЄС
17:41
Спецпрокурор, який розслідує зв’язки Трампа з РФ, значно розширює свій офіс
17:03
Мер Лондона вимагає від Мей інформації про зниклих безвісти у пожежі
16:57
фото
Шведський винищувач нового покоління здійснив перший політ
16:43
У ЄС закликали до трансатлантичної єдності у питанні санкцій проти Росії
16:31
Трамп каже, що саме спецпрокурор Мюллер радив звільнити директора ФБР Комі
16:30
У Гамбурзі екстрено сів літак Lufthansa через дим у кабіні
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Європа проти санкцій: як рішення Сенату США створило "антиамериканську коаліцію" в ЄС

Саме це положення, хоча воно не є екстраординарним для санкційної практики США, викликало бурхливі протести в Європі. Вже за добу з’явилась офіційна негативна реакція з Берліна та Відня. Згодом "антиамериканська коаліція" розширилася: з критикою США виступила Франція...

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Доба критики: в Євросоюзі змінюють ставлення до України

Жорстка критика з боку Євросоюзу повернулася. За останні тижні представництво ЄС випустило низку критичних заяв, однак у четвер 15 червня ми почули те, що давно не лунало від дипломатів. Посол ЄС звинуватив голову комітету Верховної ради в антиєвропейському лобізмі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  