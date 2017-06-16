Помер колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль

П'ятниця, 16 червня 2017, 18:30

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль помер вранці, 16 червня, у своєму будинку у Людвігсгафені.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Гельмут Коль помер у віці 87 років. Більше деталей про його смерть поки не повідомляють.

У червні 2015 року Гельмут Коль пережив складну операцію на кишківнику.

Гельмут Коль працював канцлером ФРН упродовж 16 років – з 1982 по 1998 рік, за часів його правління відбулося падіння Берлінського муру. Коль був одним з ініціаторів об'єднання Німеччини.

Гельмут Коль перебував на посаді канцлера чотири терміни поспіль - найдовше в історії сучасної Німеччини.