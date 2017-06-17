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Нічні безлади у Берліні: радикали палили автомобілі та атакували поліцейських

Субота, 17 червня 2017, 14:56
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У ніч на суботу невідомі у масках влаштували заворушення на вулиці Рігер у Берліні: палили автомобілі та розбирали бруківку, виникли сутички з поліцією.

Про це повідомляє Die Welt.

Бунтівники у масках палили автомобілі, вуличні туалети, сміттєві баки та будівельні загородження. Вони також розбирали бруківку та били вікна у припаркованих вздовж вулиці автомобілях.  Між бунтівниками та поліцією виникли сутички.

"Літали пляшки та петарди. Одна співробітниця поліції отримала поранення", - сказав речник поліції.

 
 

Щоб зупинити безлад, прибули значні сили правоохоронців з собаками. Вони забезпечували безпеку навіть на дахах будинків. Над районом підняли вертоліт для пошуку зловмисників. Поліція затримала одну людину, решта бунтівників втекли.

На вулиці Рігер впродовж років влаштовують заворушення ліворадикали, які зайняли у цьому районі кілька будинків. Вони регулярно влаштовують бунти, спалюють автомобілі та погрожують мешканцям. Всього три тижні тому тут відбулися чергові сутички з поліцією. 

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