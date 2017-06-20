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В ЄС нарощують критику України: Луценко гальмує реформи, СБУ не прагне змін

Вівторок, 20 червня 2017, 14:52
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В Європейському союзі повідомили, що Генпрокуратура розпустила підрозділ, що опікувався реформами, а СБУ не реагує на пропозиції європейських партнерів про власне реформування.

Відповідні цитати керівника Консультативної місії ЄС (КМЄС) Кястутіса Ланчінскаса публікує брюссельське видання EUObserver, що спеціалізується на тематики ЄС.

Зокрема, в місії вважають, що генеральний прокурор Юрій Луценко виявився "більше зацікавлений у полюванні на представників попереднього режиму, аніж у реформуванні прокуратури", передає видання позицію Ланчінскаса.

Ланчінскас додав, що до кінця поточного року ГПУ має намір скоротити кількість прокурорських співробітників з 18 до 10 тисяч, але "досі незрозуміло, як вони це робитимуть".

Занепокоєння місії викликає те, що генпрокурор розпустив департамент, що опікувався реформуванням відомства. Цей підрозділ відповідав також за співпрацю з КМЄС. В місії "досі чекають на пояснення цього кроку", каже Ланчінскас.

Варто зазначити, що керівник місії раніше вже критикував Генпрокуратуру часів Луценка (див. інтерв’ю "Треба призначити молодих, енергійних людей на ключові позиції в прокуратурі"), однак настільки жорсткої критики досі не звучало.

Також в КМЄС є претензії до Служби безпеки України. Видання наводить слова неназваного дипломата про те, що СБУ нині намагається "притискати" активістів і журналістів. Керівник місії заявив, що "чув такі звинувачення", але не може змістовно коментувати їх через відсутність співпраці зі службою.

Ланчінскас розповів, що НАТО та ЄС спільно запропонували СБУ концепцію реформування.

"Серед іншого, мета реформи – зменшити рівень таких зловживань владою (з боку СБУ). Передбачається інтеграція СБУ із євроатлантичними структурами, служба має передати правоохоронну функцію та слідство іншим органам", - пояснив він.

В СБУ наразі проігнорували запропоновану концепцію. "Ми досі чекаємо на їхню відповідь", - заявив Ланчінскас.

В КМЄС підтвердили "Європейській правді" автентичність цитат голови місії. "Дійсно, була зустріч та інтерв'ю з журналістом EUobserver. Цитати, наведені в статті, справді звучали. Хоча під час інтерв’ю обговорювалися як негативні, так і позитивні аспекти реформування правоохоронної системи в Україні", - відповіли в місії на запит ЄП.

Зазначимо, що минулого тижня звучала вкрай жорстка  критика на адресу Києва також з боку інших посадовців ЄС (детальніше – в статті "Доба критики: в Євросоюзі змінюють ставлення до України").

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