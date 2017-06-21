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Американські ЗМІ визнали, що візит Порошенка до Трампа був не тільки для фото

Середа, 21 червня 2017, 07:57
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Американське інформаційне агентство Associated Press, яке раніше повідомило, що Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Трампом "заради фотозйомки", змінило текст та заголовок новини.

Новини з критичною оцінкою були відредаговані за кілька годин після публікації, повідомляє "Європейська правда"

Одразу після переговорів президентів агентство AP опублікувало новину із заголовком "Trump meets Poroshenko for brief "drop-in" visit" ("Трамп зустрічається з Порошенком у форматі короткої зустрічі "drop-in"), яка була републікована більшістю політичних видань США.

"Президент Петро Порошенко зупинився у вівторок для короткої фотозйомки з Трампом після зустрічей з віце-президентом Майком Пенсом та командою національної безпеки", - писало агентство у початковій версії новини.

Однак за деякий час заголовок та текст новини були змінені. Оновлена версія вийшла під заголовком "Трамп зустрічається з Порошенком на тлі розслідування щодо Росії".

 

З тексту повідомлення зникла згадка про "зустріч для фото", тепер агентство повідомляє:

"Зустріч з президентом України Петром Порошенком була початково описана у Білому домі як короткий "drop-in". Але обидва президенти позували для фотографій в Овальному кабінеті та коротко висловили свої ремарки після більш широких зустрічей Порошенка з віце-президентом Майком Пенсом та керівними радниками з національної безпеки".

Варто відзначити, що повідомлення Associated Press про "зустріч для фото" поширила ціла низка національних та регіональних американських ЗМІ, однак слідом за агенцією всі вони теж оновили текст новини.

Однак у кеші пошукових систем і досі присутні фрагменти новини AP у старій редакції.

 
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