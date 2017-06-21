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Американские СМИ признали, что визит Порошенко к Трампу был не только для фото

Среда, 21 июня 2017, 07:57
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Американское информационное агентство Associated Press, ранее сообщило, что Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом "ради фотосъемки", изменило текст и заголовок новости.

Новости с критической оценкой были отредактированы через несколько часов после публикации, сообщает "Европейская правда"

Сразу после переговоров президентов агентство опубликовало новость с заголовком "Trump meets Poroshenko for brief" drop-in "visit" ( "Трамп встречается с Порошенко в формате короткой встречи" drop-in "), републикацию которой сделали большинство политических изданий США.

"Президент Петр Порошенко остановился во вторник для короткой фотосъемки с Трампом после встреч с вице-президентом Майком Пенсом и командой национальной безопасности", - пишет агентство в начальной версии новости.

Однако через некоторое время заголовок и текст новости были изменены. Обновленная версия вышла под заголовком "Трамп встречается с Порошенко на фоне расследования по России".

 

Из текста сообщения исчезло упоминание о "встрече для фото", теперь агентство сообщает:

"Встреча с президентом Украины Петром Порошенко была изначально описана в Белом доме как короткий "drop-in". Но оба президента позировали для фотографий в Овальном кабинете и коротко высказали свои ремарки после более широких встреч Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом и руководящими советниками по национальной безопасности ".

Стоит отметить, что сообщение Associated Press о "встрече для фото" распространили целый ряд национальных и региональных американских СМИ, однако вслед за агентством все они обновили текст новости.

Однако в кэше поисковых систем до сих пор присутствуют фрагменты новости AP в старой редакции.

 
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