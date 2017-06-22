Четвер, 22 червня 2017, 17:38

У Парижі пограбували главу делегації "Рособоронекспорту" на авіакосмічному салоні в Ле Бурже Сергія Корнєва.

Про це повідомляє РІА "Новости".

Інцидент стався у вівторок ввечері в районі Сен-Дені, коли Корнєв на машині повертався з виставки. На виїзді з тунелю грабіжники розбили скло і, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші і цінності.

Чиновник отримав незначні травми, проте відмовився від госпіталізації. Водій автомобіля не постраждав. Французькі поліцейські вже затримали чотирьох підозрюваних у нападі.

У французькому МЗС заявили, що по цьому інциденту вже ведеться слідство.