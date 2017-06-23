Знайти
АКТУАЛЬНО

Російські хакери продають онлайн паролі британських міністрів - The Times

Група французьких політиків зібралась у Донецьк "підтримати російську армію"

Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні

Катарська криза: Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн висунули свої вимоги

Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Президент Литви: санкції проти РФ повинні бути посилені і розширені



Росія стверджує, що знищила склади з озброєнням ІДІЛ в Сирії

П'ятниця, 23 червня 2017, 10:46
Версія для друку Коментарі

Міністерство оборони Росії стверджує, що кораблі ВМФ РФ знищили крилатими ракетами "Калібр" великі склади зброї та боєприпасів терористів групи "Ісламська держава" в Сирії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Зі східної частини акваторії Середземного моря фрегатами "Адмірал Ессен", "Адмірал Григорович" та підводним човном "Краснодар" ВМФ Росії здійснені пуски шести крилатих ракет "Калібр" по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в Сирії", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ стверджують, що "в результаті раптового масованого ракетного удару знищено пункти управління, а також великі склади озброєння і боєприпасів терористів ІДІЛ в районі населеного пункту Акербат провінції Хама, де після потрапляння крилатою ракетою "Калібр" здетонував арсенал бойовиків".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:05
Туреччина не планує переглядати угоду з Катаром щодо військової бази
11:03
Більшість британців вперше хочуть бачити прем’єром Корбіна, а не Мей
10:46
Росія стверджує, що знищила склади з озброєнням ІДІЛ в Сирії
10:32
Німеччина реабілітує 60 тис. осіб, засуджених нацистами за гомосексуалізм
10:26
Країни ЄС погодили довгостроковий план спільної оборони
09:56
Російські хакери продають онлайн паролі британських міністрів - The Times
09:42
Група французьких політиків зібралась у Донецьк "підтримати російську армію"
09:20
Мей обіцяє, що громадяни ЄС у Британії можуть залишитися після Brexit
08:48
Президент Чехії підтримує референдум за вихід з ЄС, але сам проголосує проти
08:20
Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  