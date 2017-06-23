Росія стверджує, що знищила склади з озброєнням ІДІЛ в Сирії

П'ятниця, 23 червня 2017, 10:46

Міністерство оборони Росії стверджує, що кораблі ВМФ РФ знищили крилатими ракетами "Калібр" великі склади зброї та боєприпасів терористів групи "Ісламська держава" в Сирії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Зі східної частини акваторії Середземного моря фрегатами "Адмірал Ессен", "Адмірал Григорович" та підводним човном "Краснодар" ВМФ Росії здійснені пуски шести крилатих ракет "Калібр" по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в Сирії", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ стверджують, що "в результаті раптового масованого ракетного удару знищено пункти управління, а також великі склади озброєння і боєприпасів терористів ІДІЛ в районі населеного пункту Акербат провінції Хама, де після потрапляння крилатою ракетою "Калібр" здетонував арсенал бойовиків".