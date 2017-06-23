Польща не хоче продовжувати роботу пішохідного пункту перетину кордону в Угринові

П'ятниця, 23 червня 2017, 17:58

Прикордонна служба Польщі не рекомендує продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", який спливає наприкінці червня.

Про це "Європейській правді" повідомив Якуб Логінов, активість ініціативи "Пішохідні переходи", який отримав офіційного листа від Люблінського воєводства.

У воєводстві зазначили, що зацікавлені у продовженні роботи пункту перетину і направили запит до відповідних служб. Прикордонна служба Польщі у відповідь повідомила, що не рекомендує продовження дії пункту пропуску через відсутність умов, які гарантують безпеку людей, які перетинають кордон пішки.

"Подальша доля проекту повинна залежати від створення відповідних умов та інфраструктури, зроблених винятково для пішоходів", - йдеться у листі.

Прикордонники наголосили, що у пункті перетину значно зросла кількість автобусів, і він, власне призначений для автомобільного транспорту.

Нагадаємо, у грудні 2016 року польська сторона з тих же причин також не рекомендувала продовжувати роботу пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", але зрештою сторони погодилися продовжити термін дії на 6 місяців.

Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" був запроваджений 1 липня 2015 року.