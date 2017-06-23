Знайти
АКТУАЛЬНО

The Washington Post: у Трампа через Росію з'явився новий ранковий ритуал

Туск: пропозиції Британії можуть погіршити ситуацію для громадян ЄС

Поліція назвала причину пожежі у лондонській багатоповерхівці

Північ Німеччини потерпає від негоди: є загиблі

У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені

У Греції розбився вертоліт, загинули два члени екіпажу



Польща не хоче продовжувати роботу пішохідного пункту перетину кордону в Угринові

П'ятниця, 23 червня 2017, 17:58
Версія для друку Коментарі

Прикордонна служба Польщі не рекомендує продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", який спливає наприкінці червня.

Про це "Європейській правді" повідомив Якуб Логінов, активість ініціативи "Пішохідні переходи", який отримав офіційного листа від Люблінського воєводства.

У воєводстві зазначили, що зацікавлені у продовженні роботи пункту перетину і направили запит до відповідних служб. Прикордонна служба Польщі у відповідь повідомила, що не рекомендує продовження дії пункту пропуску через відсутність умов, які гарантують безпеку людей, які перетинають кордон пішки.

"Подальша доля проекту повинна залежати від створення відповідних умов та інфраструктури, зроблених винятково для пішоходів", - йдеться у листі.

Прикордонники наголосили, що у пункті перетину значно зросла кількість автобусів, і він, власне призначений для автомобільного транспорту.

Нагадаємо, у грудні 2016 року польська сторона з тих же причин також не рекомендувала продовжувати роботу пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", але зрештою сторони погодилися продовжити термін дії на 6 місяців.

Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" був запроваджений 1 липня 2015 року.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:24
фото
У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені
17:58
Польща не хоче продовжувати роботу пішохідного пункту перетину кордону в Угринові
17:26
Шойбле: британців обманули під час кампанії з Brexit
17:11
ЄС не досяг жодного прогресу у розподілі біженців - Меркель
16:58
Лідери ЄС домовилися посилити зовнішні кордони - Макрон
16:44
The Washington Post: у Трампа через Росію з'явився новий ранковий ритуал
16:09
Прем’єр Франції: наші витрати на оборону досягнуть 2% ВВП до 2025 року
16:03
Туск: пропозиції Британії можуть погіршити ситуацію для громадян ЄС
15:39
Євродепутати з групи Ле Пен приїхали до Держдуми РФ
15:27
фото
У Парижі двоповерховий автобус із туристами застряг у тунелі, є травмовані
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  