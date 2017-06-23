Польша не хочет продолжать работу пешеходного пункта пересечения границы в Угринове

Пятница, 23 июня 2017, 17:58

Пограничная служба Польши не рекомендует продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы "Угринов–Долгобычув", который истекает в конце июня.

Об этом "Европейской правде" сообщил Якуб Логинов, активист инициативы "Пешеходные переходы", который получил официальное письмо от Люблинского воеводства.

В воеводстве отметили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы. Пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.

"Дальнейшая судьба проекта должна зависеть от создания соответствующих условий и инфраструктуры, сделанных исключительно для пешеходов", - говорится в письме.

Пограничники отметили, что в пункте пересечения значительно возросло количество автобусов, и он предназначен для автомобильного транспорта.

Напомним, в декабря 2016 года польская сторона по тем же причинам также не рекомендовала продолжать работу пункта пересечения границы "Угринов–Долгобычув", но в итоге стороны согласились продлить срок действия на 6 месяцев.

Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов–Долгобычув" был введен 1 июля 2015 года.