У Лондоні під час акції протесту поранені шість поліцейських

У Лондоні на акції протесту проти жорстокості поліції поранені шестеро поліцейських, чотири людини затримані.
Про це повідомляє ВВС.
Під час зіткнень протестуючі підпалили кілька сміттєвих баків і кидали в правоохоронців цеглини.
Причиною акції протесту стала смерть 25-річного Едіра Фредеріко да Коста - жителя Лондона, який помер в лікарні, не приходячи до тями 21 червня.
Його родичі стверджують, що він потрапив до лікарні зі слідами жорстоких побоїв на тілі.
Однак патологоанатоми при поліцейській службі перевірки скарг зробили розтин і не виявили на тілі слідів побоїв. В даний момент поліція проводить внутрішнє розслідування.