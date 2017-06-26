У Лондоні під час акції протесту поранені шість поліцейських

Понеділок, 26 червня 2017, 09:36

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У Лондоні на акції протесту проти жорстокості поліції поранені шестеро поліцейських, чотири людини затримані.

Про це повідомляє ВВС.

Під час зіткнень протестуючі підпалили кілька сміттєвих баків і кидали в правоохоронців цеглини.

Причиною акції протесту стала смерть 25-річного Едіра Фредеріко да Коста - жителя Лондона, який помер в лікарні, не приходячи до тями 21 червня.

Його родичі стверджують, що він потрапив до лікарні зі слідами жорстоких побоїв на тілі.

Однак патологоанатоми при поліцейській службі перевірки скарг зробили розтин і не виявили на тілі слідів побоїв. В даний момент поліція проводить внутрішнє розслідування.