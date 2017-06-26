В Лондоне во время акции протеста ранены шесть полицейских

Понедельник, 26 июня 2017, 09:36

В Лондоне на акции протеста против жестокости полиции ранены шестеро полицейских, четыре человека задержаны.

Об этом сообщает ВВС.

В ходе столкновений протестующие подожгли несколько мусорных баков и бросали в стражей порядка кирпичи.

Причиной акции протеста стала смерть 25-летнего Эдира Фредерико да Коста - жителя Лондона, который скончался в больнице, не приходя в сознание 21 июня.

Его родственники утверждают, что при поступлении в больницу на его теле были следы жестоких побоев.

Однако патологоанатомы при полицейской службе проверки жалоб завершили вскрытие Да Косты и не обнаружили на его теле следов побоев. В данный момент полиция проводит внутреннее расследование.