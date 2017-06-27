Єврокомісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро

Вівторок, 27 червня 2017, 12:55

Європейська комісія оштрафувала інтернет-гігант Google на 2,42 млрд євро за зловживання домінуючим положенням на ринку пошукових систем.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Єврокомісії.

Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства ЄС.

"Google здійснив зловживання своїм домінуючим становищем на ринку пошукових систем, надавши нелегальну перевагу іншому продукту Google - сервісу Google Shopping (створений для пошуку товарів в онлайн-магазинах та порівняння цін між різними пропозиціями. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Компанія повинна протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, головної компанії Google.

"Але стратегія Google щодо сервісу з порівняння покупок полягала не лише в тому, щоб залучати клієнтів, зробивши свій продукт кращим, ніж у своїх конкурентів. Компанія Google зловживала своїм домінуванням на ринку пошукових систем, просуваючи власний сервіс Google Shopping в результатах пошуку, занижуючи конкурентів", - заявила єврокомісар Маргрет Вестагер.

Раніше повідомлялося. що інтернет-гіганту Google загрожує до 1 млрд євро антимонопольних штрафів від Європейської комісії.

Минулого року компанію звинуватили у використанні домінуючої мобільної операційної системи Android, щоб витіснити конкурентів.