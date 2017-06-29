Скарбника Ватикану звинувачують у розбещенні неповнолітніх

Четвер, 29 червня 2017, 09:02

Австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.

Про це повідомила поліція австралійського штату Вікторія, передає BBC.

Поліція зазначила, що звинувачення стосуються низки епізодів в минулому. Сам кардинал всі звинувачення заперечує. Кардинала, який живе в Римі, зобов'язали з'явитися до суду в Мельбурні 18 липня.

76-річний кардинал Пелл є третьою людиною в ієрархії Католицької церкви.

"Кардинал Пелл повернеться до Австралії якомога швидше після консультацій і схвалення лікарями, щоб очистити своє ім'я. Він сказав, що з нетерпінням чекає свого дня в суді і захищатиме себе", - йдеться в заяві церкви.

В Австралії розслідують випадки сексуального насильства над дітьми та ролі Католицької церкви в приховуванні подібних випадків.

Це пов'язано зі звинуваченнями на адресу священика Джеральда Рісдейла, який за версією слідства причетний до сексуального насильства над 130 хлопчиками в 1960-х - 1980-х роках.

Відзначається, що на початку 1970-х Пелл і Рісдейл жили в одному будинку.

У лютому, даючи свідчення перед спеціальною комісією в Австралії, Пелл визнав, що церква здійснювала "жахливі помилки", відмовляючись вірити постраждалим дітям.