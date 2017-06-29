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Казначея Ватикана обвиняют в развращении несовершеннолетних

Четверг, 29 июня 2017, 09:02
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Австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана и считающийся одним из самых влиятельных людей Католической церкви, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщила полиция австралийского штата Виктория, передает BBC.

Полиция отметила, что обвинение касается ряда эпизодов в прошлом. Сам кардинал все обвинения отрицает. Кардинала, который живет в Риме, обязали явится в суд в Мельбурне 18 июля.

76-летний кардинал Пелл является третим человеком в иерархии Католической церкви.

"Кардинал Пелл вернется в Австралию, как можно скорее, чтобы очистить свое имя после консультаций и одобрения врачами. Он сказал, что с нетерпением ждет своего дня в суде и будет защищать себя", - говорится в заявлении церкви.

В Австралии расследуют случаи сексуального насилия над детьми и роли Католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Это связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который по версии следствия причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в 1960-х - 1980-х годах. 

Отмечается, что в начале 1970-х Пелл и Рисдейл жили в одном доме. 

В феврале, давая показания перед специальной комиссией в Австралии, Пелл признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям.

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