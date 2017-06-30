Битва за Ракку: підтримувані США сили оточили бойовиків "Ісламської держави"

П'ятниця, 30 червня 2017, 08:32

Підтримувані США об’єднані курдські та арабські сили на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання "Ісламська держава" проголосили своєю столицею.

Про це повідомляє AFP.

"Сирійські демократичні сили" (SDF) захопили дві села на південному березі річки Євфрат, через які джихадисти проходили, щоб вийти з міста. Інформацію підтвердили спостерігачі Сирійського центру з прав людини та представники військових.

Сили SDF за підтримки американців почали наступ на Ракку 6 червня, поступово захоплюючи територію навколо міста.

З тих пір його сирійські бійці захопили два східних та два західні райони міста і просуваються до його центру. За приблизними даними, у місті знаходяться близько 2500 джихадистів.

Нагадаємо, Ірак заявив про падіння "Ісламської держави" після захоплення іракськими військовими руїн мечеті Аль-Нурі в Мосулі, у якій три роки тому лідер ІДІЛ проголосив створення "халіфату".