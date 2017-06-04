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У Швеції згорів притулок для біженців

Неділя, 04 червня 2017, 14:29
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У шведському місті Сьодерхамн на східному узбережжі країни згорів притулок для біженців, правоохоронці не відкидають версію підпалу.

Про це повідомляє SVT.

Пожежа спалахнула у ніч на неділю. На момент виникнення вогню в будівлі було близько 70 осіб, однак всі вони встигли залишити будинок неушкодженими.

 Фото - Daniel Sjöholm

Дим від пожежі був настільки потужним, що місцева влада закликала жителів району залишатись у закритих приміщеннях, а вікна та двері тримати зачиненими.

Вогонь знищив дві третіх будівлі, частина будинку не придатна для життя. Наразі не відомо, через що трапилась пожежа. Поліція не відкидає, що причиною міг бути підпал. Остаточну причину назвуть після проведення експертизи.

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