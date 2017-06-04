В Швеции сгорел приют для беженцев

В шведском городе Сёдерхамн на восточном побережье страны сгорел приют для беженцев, правоохранители не исключают версию поджога.
Об этом сообщает SVT.
Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. На момент возгорания в здании находились около 70 человек, однако все они успели покинуть дом невредимыми.
|Фото - Daniel Sjöholm
Дым от пожара был настолько мощным, что местные власти призвали жителей района оставаться в закрытых помещениях, а окна и двери держать закрытыми.
Огонь уничтожил две трети здания, часть дома не пригодна для жизни. Пока не известно, из-за чего случился пожар. Полиция не исключает, что причиной мог быть поджог. Окончательную причину назовут после проведения экспертизы.