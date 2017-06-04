В Швеции сгорел приют для беженцев

Воскресенье, 04 июня 2017, 14:29

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В шведском городе Сёдерхамн на восточном побережье страны сгорел приют для беженцев, правоохранители не исключают версию поджога.

Об этом сообщает SVT.

Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. На момент возгорания в здании находились около 70 человек, однако все они успели покинуть дом невредимыми.

Фото - Daniel Sjöholm

Дым от пожара был настолько мощным, что местные власти призвали жителей района оставаться в закрытых помещениях, а окна и двери держать закрытыми.

Огонь уничтожил две трети здания, часть дома не пригодна для жизни. Пока не известно, из-за чего случился пожар. Полиция не исключает, что причиной мог быть поджог. Окончательную причину назовут после проведения экспертизы.