Росіяни назвали найбільш ворожі країни ЄС: Німеччина, Латвія і Литва

Понеділок, 05 червня 2017, 15:59

Росіяни вважають, що серед країн Євросоюзу найбільш вороже налаштовані до їхньої країни Німеччина, Латвія та Литва.

Про це свідчать опитування російського "Левада-Центр".

На першому місці серед країн, які "найбільш недружні, вороже налаштовані до Росії" - США, на другому – Україна. До чільної п’ятірки увійшли Німеччина, Латвія та Литва.

Серед країн, які росіяни вважають своїми "найбільш близькими друзями, союзниками" - Білорусь, Китай, Казахстан, Сирія, Індія.

Більше половини опитаних (53%) заявили, що не бачать змін у стосунках між Росією та Євросоюзом, 18% відповіли, що стосунки погіршились, 13% вважають, що покращились.

33% респондентів на питання, чи знаходиться Росія у міжнародній ізоляції, відповіли – "скоріше, так". Ще 33% сказали – "скоріше, ні".