Французька поліція проводить спецоперацію біля Нотр-Дам де Парі

Французька поліція заявила про проведення спецоперації у Парижі біля собору Нотр-Дам де Парі.
Про це повідомляє BFM-TV.
За даними видання, операція відбувається через атаку з молотком на поліцейського. Район довкола місяця інциденту оточили правоохоронці.
Як повідомляє агенція AFP, поліція відкрила вогонь і поранила нападника.
#BREAKING Police shoot, injure attacker outside Paris's Notre-Dame cathedral: authorities— AFP news agency (@AFP) 6 червня 2017 р.
Правоохоронці просять парижан триматися якнайдалі від місця нападу.