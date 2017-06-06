Французька поліція проводить спецоперацію біля Нотр-Дам де Парі

Через конфлікт у Затоці європейські споживачі можуть втратити доступ до катарського скрапленого газу. Це спричинить зростання цін, в тому числі для України. А цифри у комунальних платіжках – зрозуміліший аргумент, ніж запекла боротьба на, здавалось би, далекому Близькому Сході...

Юлія Курнишова, Інститут суспільно-економічних досліджень

Дві атаки терористів цілком можуть змінити підсумки британських парламентських виборів. У майбутньому парламенті у консерваторів може виявитися навіть менше мандатів, ніж до виборів. Позиції прем'єра послабляться, а разом з ними – сила уряду в переговорах з ЄС...