Штат Гаваї всупереч Трампу вирішив виконувати Паризьку кліматичну угоду

Четвер, 08 червня 2017, 12:53

Губернатор штату Гаваї у вівторок підписав два законопроекти, які зобов’язують виконувати ключові положення Паризької кліматичної угоди попри намір Дональда Трампа вивести США з договору.

Про це повідомляє видання The Hill.

"Гаваї та інші острови Тихого океану вже відчувають наслідки підвищення рівня моря і стихійних лих, ось чому моя адміністрація і законодавча влада вже роблять конкретні кроки для виконання Паризької угоди", - сказав губернатор Девід Ійдж.

Один із законів спрямований на скорочення викидів парникових газів за рахунок скорочення загального використання енергії та впровадження відновлювальних джерел енергії. Цей законопроект також закликає спробувати обмежити глобальне підвищення температури до 1,5 градусів за Цельсієм.

Інший закон дозволяє створювати цільової групи, на які покладено завдання визначити способи поліпшення стану ґрунтів та зменшення рівня вуглецю в атмосфері.

Раніше низка штатів, міст та корпорацій у США оголосили, що будуть реалізувати політику відповідно до Паризької кліматичної угоди, незважаючи на рішення Дональда Трампа. Гаваї стали першим штатом, що схвалив закони відповідно до глобального кліматичного договору.

Як повідомлялось раніше, США зможуть вийти з Паризької кліматичної угоди не раніше ніж у 2020 році, тобто лише наприкінці терміну президентства Дональда Трампа.