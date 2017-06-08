Переговори в Астані щодо Сирії перенесли на невизначений термін

Четвер, 08 червня 2017, 13:32

Переговори в Астані щодо Сирії, які мали відбутися 12-13 червня, перенесено на невизначений термін.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Казахстану, повідомляє Reuters.

Прес-секретар МЗС Казахстану повідомив, що Росія, Туреччина та Іран відклали запланований раунд мирних переговорів щодо Сирії в Казахстані.

За його словами, наразі невідомо, коли пройде наступний раунд переговорів, у яких також беруть участь уряд Дамаска та деякі сирійські повстанські угруповання.

В МЗС РФ повідомили, що переговори можуть відновитися 20 червня, проте ця дата є орієнтовною.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов заявив, що переговори були відкладені, оскільки делегації не були готові.