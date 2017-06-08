Переговоры в Астане по Сирии перенесли на неопределенный срок

Четверг, 08 июня 2017, 13:32

Переговоры в Астане по Сирии, которые должны были состояться 12-13 июня, перенесены на неопределенный срок.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил, что Россия, Турция и Иран отложили запланированный раунд мирных переговоров по Сирии в Казахстане.

По его словам, пока неизвестно, когда пройдет следующий раунд переговоров, в которых также участвуют правительство Дамаска и некоторые сирийские повстанческие группировки.

В МИД РФ сообщили, что переговоры могут возобновиться 20 июня, однако эта дата является ориентировочной.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что переговоры были отложены, поскольку делегации не были готовы.