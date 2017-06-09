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Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня

П'ятниця, 09 червня 2017, 17:01
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Європейські держави, що мають скасувати візовий режим громадян України, будуть робити це в чотири етапи, протягом ночі 11 червня.

Візовий режим не буде скасований одночасно через відмінність часових поясів, повідомляє "Європейська правда".

Першим безвізовий режим відкриють 8 держав-членів Європейського союзу: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр. В’їзд до цих держав буде дозволений лише за біометричним паспортом починаючи від опівночі за київським часом.

О першій годині ночі (за Києвом) кордони для громадян України відкриє переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену: Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Серед держав Європейського союзу найпізніше безвізовий режим запрацює в Португалії, о другій ночі за Києвом, оскільки ця країна живе з Лондонським часовим поясом.

І, зрештою, серед держав-членів Шенгену, що перебувають поза межами ЄС останньою буде Ісландія – о третій ночі.

Після цього у переліку територій, що відкривають безвіз для українців в ніч на 11 червня, залишиться тільки Гренландія (цей острів є автономною частиною Данії, він не є частиною ані ЄС, ані Шенгену, але скасує візи разом з материковою Данією). У портах Гренландії безвіз запускатиметься від третьої ночі (східне узбережжя) до шостої ранку (військова база Thule на західному узбережжі острова).

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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