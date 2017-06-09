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Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно в течение ночи 11 июня

Пятница, 09 июня 2017, 17:01
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Европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, будут делать это в четыре этапа в течение ночи 11 июня.

Визовый режим не будет отменен одновременно из-за разницы в часовых поясах, сообщает "Европейская правда".

Первым безвизовый режим откроют 8 государств-членов Европейского союза: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Въезд в эти государства будет разрешен только по биометрическим паспортам начиная с полночи по киевскому времени.

В час ночи (по Киеву) границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств Европейского союза позже всего безвизовый режим заработает в Португалии, в два часа ночи по Киеву, поскольку эта страна живет по лондонскому часовому поясу.

И, наконец, среди государств-членов Шенгена, находящихся за пределами ЕС последней будет Исландия - в три ночи.

После этого в перечне территорий, открывающих безвиз для украинцев в ​​ночь на 11 июня, останется только Гренландия (этот остров является автономной частью Дании, он не является частью ни ЕС, ни Шенгена, но отменит визы вместе с материковой Данией). В портах Гренландии безвиз будет запускаться с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова).

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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