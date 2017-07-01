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Естонія вперше очолила Раду ЄС

Субота, 01 липня 2017, 09:34
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1 липня головування у Раді ЄС на півроку переймає Естонія.

Гасло головування Естонії - "Єдність завдяки рівновазі" - пов’язане з наміром балтійської країни допомогти подолати розбіжності між членами ЄС.

Програма головування, затверджена естонським урядом, складається з чотирьох головних позицій: Європа з відкритою та інноваційною економікою, безпечна та захищена Європа, цифрова Європа та вільний обмін даними, а також інклюзивна і стабільна Європа.

Естонія, що досягла значних успіхів у впровадженні цифрових послуг для своїх громадян, особливу увагу приділятиме розвитку цифрового суспільства та кібербезпеці.

Серед пріоритетних тем естонського головування також міграційна криза та реформування європейської системи надання притулку біженцям.

Головування у Раді ЄС Естонія перейняла від Мальти. Воно мало розпочатися лише у січні 2018 року, однак через Brexit було скасовано головування Великої Британії, тому Естонія береться за обов’язки швидше.

Головування в ЄС є значною мірою адміністративним завданням. Воно полягає у проведенні міністерських зустрічей та організації переговорів між державами-членами ЄС та Європарламентом для досягнення компромісів щодо законодавчих пропозицій.

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