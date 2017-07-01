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Эстония впервые возглавила Совет ЕС

Суббота, 01 июля 2017, 09:34
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1 июля председательство в Совете ЕС на полгода принимает Эстония.

Лозунг председательства Эстонии - "Единство благодаря равновесию" - связано с намерением балтийской страны помочь преодолеть разногласия между членами ЕС.

Программа председательства, утвержденная эстонским правительством, состоит из четырех главных позиций: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасна и защищена Европа, цифровая Европа и свободный обмен данными, а также инклюзивная и стабильная Европа.

Эстония, которая достигла значительных успехов во внедрении цифровых услуг для своих граждан, особое внимание уделит развитию цифрового общества и кибербезопасности.

Среди приоритетных тем эстонского председательства также миграционный кризис и реформирования европейской системы предоставления убежища беженцам.

Председательство в Совете ЕС Эстония приняла от Мальты. Оно должно было начаться только в январе 2018 года, однако из-за Brexit было отменено председательство Великобритании, поэтому Эстония переходит к обязанностям быстрее.

Председательство в ЕС – это в значительной мере административная задача. Оно заключается в проведении министерских встреч и организации переговоров между государствами-членами ЕС и  Европарламентом для достижения компромиссов по законодательным предложениям.

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